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Дніпро вночі ворог атакував 16 різними ракетами та 20 дронами: знищено чотири крилаті ракети та 20 "шахедів"

Дніпро вночі ворог атакував 16 різними ракетами та 20 дронами: знищено чотири крилаті ракети та 20 "шахедів"

Київ • УНН

 • 792859 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. Місто Дніпро у ніч на 22 травня російські війська атакували 16 ракетами різних типів, зокрема 4 крилатими ракетами Х-101/Х-555, та 20 ударними дронами Shahed, знищено всі чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 та 20 "шахедів". Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, пише УНН.

Деталі

"Уночі 22 травня 2023 року російські окупанти атакували військові та інфраструктурні об’єкти східного форпосту України – міста Дніпро. Атака здійснювалась 16-ма ракетами різних типів та 20-ма ударними дронами "Shahed-136/131", - ідеться у повідомленні.

Загалом, як повідомляється, противник випустив:

  • 4 крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 з стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря;
  • 5 крилатих ракет Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з різних напрямків – Азовського моря та Курської області;
  • 2 балістичні ракети "Іскандер-М" з окупованого Криму;
  • 5 зенітних керованих ракет С-300 з окупованої території Запорізької області.
  • 20 іранських ударних дронів "Shahed-136/131" з південного та північного напрямків.

"Протягом нічної атаки 22 травня силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід" та повітряного командування "Південь" на східному та південному напрямках відповідно знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 та 20 ударних дронів типу "Shahed", - ідеться у повідомленні.

Доповнення

У Дніпропетровській області, за даними ОВА, є і "прильоти". Постраждали 7 людей.

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