Дніпро вночі ворог атакував 16 різними ракетами та 20 дронами: знищено чотири крилаті ракети та 20 "шахедів"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Місто Дніпро у ніч на 22 травня російські війська атакували 16 ракетами різних типів, зокрема 4 крилатими ракетами Х-101/Х-555, та 20 ударними дронами Shahed, знищено всі чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 та 20 "шахедів". Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, пише УНН.
Деталі
"Уночі 22 травня 2023 року російські окупанти атакували військові та інфраструктурні об’єкти східного форпосту України – міста Дніпро. Атака здійснювалась 16-ма ракетами різних типів та 20-ма ударними дронами "Shahed-136/131", - ідеться у повідомленні.
Загалом, як повідомляється, противник випустив:
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- 4 крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 з стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря;
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- 5 крилатих ракет Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з різних напрямків – Азовського моря та Курської області;
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- 2 балістичні ракети "Іскандер-М" з окупованого Криму;
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- 5 зенітних керованих ракет С-300 з окупованої території Запорізької області.
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- 20 іранських ударних дронів "Shahed-136/131" з південного та північного напрямків.
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"Протягом нічної атаки 22 травня силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід" та повітряного командування "Південь" на східному та південному напрямках відповідно знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 та 20 ударних дронів типу "Shahed", - ідеться у повідомленні.
Доповнення
У Дніпропетровській області, за даними ОВА, є і "прильоти". Постраждали 7 людей.