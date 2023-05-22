Днепр ночью враг атаковал 16 разными ракетами и 20 дронами: уничтожены четыре крылатых ракеты и 20 "шахедов"

Детали

"Ночью 22 мая 2023 года российские оккупанты атаковали военные и инфраструктурные объекты восточного форпоста Украины - города Днепр. Атака осуществлялась 16 ракетами разных типов и 20 ударными дронами "Shahed-136/131", - говорится в сообщении.

В общем, как сообщается, противник выпустил:



4 крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря;



5 крылатых ракет Х-22 из дальних бомбардировщиков Ту-22м3 по разным направлениям – Азовского моря и Курской области;



2 баллистические ракеты "Искандер-М" из оккупированного Крыма;



5 зенитных управляемых ракет С-300 с оккупированной территории Запорожской области.



20 иранских ударных дронов "Shahed-136/131" с южного и северного направлений.



"В течение ночной атаки 22 мая силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Восток" и воздушного командования "Юг" на восточном и южном направлениях соответственно уничтожены четыре крылатые ракеты Х-101/Х-555 и 20 ударных дронов типа "Shahed", - говорится в сообщении.

Дополнение

В Днепропетровской области, по данным ОВА, есть и "прилеты". Пострадали семь человек.