Днепр ночью враг атаковал 16 разными ракетами и 20 дронами: уничтожены четыре крылатых ракеты и 20 "шахедов"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Город Днепр в ночь на 22 мая российские войска атаковали 16 ракетами разных типов, в том числе 4 крылатыми ракетами Х-101/Х-555, и 20 ударными дронами Shahed, уничтожены все четыре крылатые ракеты Х-101/Х-555 и 20 "шахедов". Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.
Детали
"Ночью 22 мая 2023 года российские оккупанты атаковали военные и инфраструктурные объекты восточного форпоста Украины - города Днепр. Атака осуществлялась 16 ракетами разных типов и 20 ударными дронами "Shahed-136/131", - говорится в сообщении.
В общем, как сообщается, противник выпустил:
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- 4 крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря;
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- 5 крылатых ракет Х-22 из дальних бомбардировщиков Ту-22м3 по разным направлениям – Азовского моря и Курской области;
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- 2 баллистические ракеты "Искандер-М" из оккупированного Крыма;
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- 5 зенитных управляемых ракет С-300 с оккупированной территории Запорожской области.
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- 20 иранских ударных дронов "Shahed-136/131" с южного и северного направлений.
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"В течение ночной атаки 22 мая силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Восток" и воздушного командования "Юг" на восточном и южном направлениях соответственно уничтожены четыре крылатые ракеты Х-101/Х-555 и 20 ударных дронов типа "Shahed", - говорится в сообщении.
Дополнение
В Днепропетровской области, по данным ОВА, есть и "прилеты". Пострадали семь человек.