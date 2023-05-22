Ночной обстрел Днепра: пострадала часть ГСЧС, ранен спасатель
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Во время ночной ракетной атаки в Днепре враг попал в аварийно-спасательную часть. Пострадал один спасатель, уничтожено более 20 единиц техники и разрушено 3 здания, сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук в Facebook, передает УНН.
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"Днепр. Ночью враг коварно обстрелял аварийно-спасательную часть. Разрушены 3 здания, уничтожено более 20 единиц техники. Пострадал один спасатель. Уничтожать подразделения ГСЧС - это грубое нарушение норм Женевской конвенции. Это нарушение всех норм Международного права и обычной человеческой морали! россия - государство террорист!!!" - написал глава ГСЧС.
Дополнение
Ночью 22 мая 2023 года российские оккупанты атаковали военные и инфраструктурные объекты восточного форпоста Украины – города Днепр. Атака осуществлялась 16-ю ракетами различных типов и 20-ю ударными дронами Shahed-136/131.
В Днепровском районе из-за ракетного удара ранен 27-летний мужчина. Он в больнице в состоянии средней тяжести. Побиты и 25 частных машин и 2 автобуса. Попадание произошло также по частному предприятию в Днепре. Там изувечены 3 здания. В Илларионовской громаде Синельниковского района упал БПЛА. Обнаружили там и обломки ракеты. Пострадали 7 человек. Женщины 52 и 70 лет – в больнице. Кроме того, задело 3 частных дома и 9 многоквартирных. А еще – детсад, магазины и админздания. Разбиты 6 авто.
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