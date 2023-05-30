Нічна атака рф на Київ: у КМВА повідомляють про одну жертву та 7 поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Внаслідок нічної атаки російських військ ударними дронами у Києві одна людина загинула і 7 отримали поранення. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у Telegram, пише УНН.
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"Одна людина загинула, 7 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усі, крім однієї особи, зафіксовані у Голосіївському районі міста, де уламки влучили у багатоповерховий будинок", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.
Деталі
З його слів, внаслідок падіння уламків у різних районах столиці зафіксовано загоряння, руйнування об’єктів житлового і нежитлового фонду, пошкодження автомобілів.
Доповнення
У ніч на 30 травня, за даними КМВА, ворог атакував Київ іранськими баражуючими боєприпасами "Shahed-136/131". Всього по всій Україні із північного та південного напрямку запустили 31 БпЛА. Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 29 дронів. Майже усі "Shahed" уражені на підступах столиці та у небі Києва.