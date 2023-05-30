Ночная атака рф на Киев: в КГВА сообщают об одной жертве и 7 раненых

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"Один человек погиб, 7 получили ранения различной степени тяжести. Все, кроме одного человека, зафиксированы в Голосеевском районе города, где обломки попали в многоэтажный дом", - отметил начальник КГВА Сергей Попко.

Детали

По его словам, в результате падения обломков в разных районах столицы зафиксированы возгорания, разрушения объектов жилого и нежилого фонда, повреждения автомобилей.

Дополнение

В ночь на 30 мая, по данным КГВА, враг атаковал Киев иранскими барражирующими боеприпасами "Shahed-136/131". Всего по всей Украине с северного и южного направления запустили 31 БПЛА. Силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 29 дронов. Почти все "Shahed" поражены на подступах к столице и в небе Киева.