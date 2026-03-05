Незаконно видобував цеоліт на 11 млн гривень - на Закарпатті затримали директора заводу
Київ • УНН
На Закарпатті директору заводу оголосили підозру за незаконний видобуток цеоліту на 11 млн гривень. Роботи проводились на єдиному в Україні цеолітовому родовищі.
Прокурори на Закарпатті оголосили про підозру директору заводу - йдеться про незаконний видобуток на унікальному цеолітовому родовищі на 11 млн гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
Як встановило слідство, упродовж 2022-2025 років 56-річний керівник заводу організував видобування цеоліту поза межами спеціального дозволу.
Роботи проводилися на єдиному в Україні цеолітовому родовищі - одному з найбільших у Європі. Цеоліт використовують як екологічний сорбент, у сільському господарстві, будівництві та для очищення води
Слідство встановило, що незаконний видобуток охопив понад 3 га території родовища. Було незаконно видобуто близько 8 890 тонн мінералу, чим державі завдано збитків понад 11 млн гривень. Для незаконних робіт були залучені сторонні підрядники, які здійснювали буровибухові роботи.
Затриманому директору інкримінують незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчинене службовою особою та із застосуванням вибухів (ч. 4 ст. 240 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі від двох до восьми років.
Суд обрав фігуранту запобіжний захід, повідомили в Офісі Генерального прокурора.
