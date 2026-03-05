Незаконно видобував цеоліт на 11 млн гривень - на Закарпатті затримали директора заводу

$43.720.26
50.830.37
ukenru
Ексклюзив
08:05 • 4084 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 21250 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 51087 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 59031 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 65050 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 12:44 • 38968 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 36783 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 60165 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 82406 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 69803 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
5.4м/с
60%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Американські інженери інтегрували автономну турель Bullfrog на український морський дрон Magura V7Photo4 березня, 23:34 • 7092 перегляди
США схвалили будівництво першого за багато років комерційного ядерного реактора нового покоління4 березня, 23:53 • 15313 перегляди
США та Іран могли вести таємні перемовини за спиною Ізраїлю, Нетаньягу вимагає пояснення5 березня, 00:14 • 10666 перегляди
Масштабне відключення електроенергії на Кубі залишило Гавану та більшу частину острова без світла5 березня, 00:58 • 9838 перегляди
Уряд Китаю наказав нафтопереробним заводам припинити експорт палива через війну в Перській затоці04:30 • 43165 перегляди
Публікації
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 37196 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 59011 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 65036 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює4 березня, 11:48 • 49568 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ4 березня, 11:44 • 48792 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Керолайн Левітт
Володимир Зеленський
Музикант
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Іран
Україна
Білий дім
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 20406 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 36704 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 40918 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 48069 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 51807 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Financial Times

Незаконно видобував цеоліт на 11 млн гривень - на Закарпатті затримали директора заводу

Київ • УНН

 • 100 перегляди

На Закарпатті директору заводу оголосили підозру за незаконний видобуток цеоліту на 11 млн гривень. Роботи проводились на єдиному в Україні цеолітовому родовищі.

Незаконно видобував цеоліт на 11 млн гривень - на Закарпатті затримали директора заводу
Фото: Офіс Генерального прокурора

Прокурори на Закарпатті оголосили про підозру директору заводу - йдеться про незаконний видобуток на унікальному цеолітовому родовищі на 11 млн гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Як встановило слідство, упродовж 2022-2025 років 56-річний керівник заводу організував видобування цеоліту поза межами спеціального дозволу.

Роботи проводилися на єдиному в Україні цеолітовому родовищі - одному з найбільших у Європі. Цеоліт використовують як екологічний сорбент, у сільському господарстві, будівництві та для очищення води

- йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що незаконний видобуток охопив понад 3 га території родовища. Було незаконно видобуто близько 8 890 тонн мінералу, чим державі завдано збитків понад 11 млн гривень. Для незаконних робіт були залучені сторонні підрядники, які здійснювали буровибухові роботи.

Затриманому директору інкримінують незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчинене службовою особою та із застосуванням вибухів (ч. 4 ст. 240 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі від двох до восьми років.

Суд обрав фігуранту запобіжний захід, повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України розпочав перевірку 29 ліцензій на стратегічні копалини та 10 на нафтогазоносні надра, де видобуток не розпочато або порушено програми робіт.

Євген Устименко

СуспільствоЕкономікаКримінал
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Генеральний прокурор (Україна)
Україна