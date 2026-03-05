$43.720.26
Незаконно добывал цеолит на 11 млн гривен - на Закарпатье задержали директора завода

Киев • УНН

 • 1912 просмотра

На Закарпатье директору завода объявили подозрение за незаконную добычу цеолита на 11 млн гривен. Работы проводились на единственном в Украине цеолитовом месторождении.

Незаконно добывал цеолит на 11 млн гривен - на Закарпатье задержали директора завода
Фото: Офис Генерального прокурора

Прокуроры Закарпатья объявили о подозрении директору завода – речь идет о незаконной добыче на уникальном цеолитовом месторождении на 11 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Как установило следствие, в течение 2022-2025 годов 56-летний руководитель завода организовал добычу цеолита вне специального разрешения.

Работы проводились на единственном в Украине цеолитовом месторождении – одном из крупнейших в Европе. Цеолит используют как экологический сорбент, в сельском хозяйстве, строительстве и для очистки воды

- говорится в сообщении.

Следствие установило, что незаконная добыча охватила более 3 га территории месторождения. Было незаконно добыто около 8 890 тонн минерала, чем государству нанесен ущерб более чем на 11 млн гривен. Для незаконных работ были привлечены сторонние подрядчики, осуществлявшие буровзрывные работы.

Задержанному директору инкриминируют незаконную добычу полезных ископаемых общегосударственного значения, совершенную должностным лицом и с применением взрывов (ч. 4 ст. 240 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от двух до восьми лет.

Суд избрал фигуранту меру пресечения, сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Напомним

Кабинет министров Украины начал проверку 29 лицензий на стратегические ископаемые и 10 на нефтегазоносные недра, где добыча не начата или нарушены программы работ.

Евгений Устименко

