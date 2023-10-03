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Незаконна вирубка ботанічного заказника «Павлівський» на Одещині: фігурантам повідомлено про підозру

Незаконна вирубка ботанічного заказника «Павлівський» на Одещині: фігурантам повідомлено про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. На Одещині учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за фактом незаконної порубки дерев у захисних лісових насадженнях. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі 

За даними слідства, мешканець Роздільнянського району організував злочинну групу, до складу якої увійшло троє його земляків, а також посадовець Захарівської ОТГ, еколог та співробітник Павлівського лісництва.

Задля збагачення вони здійснили рубку лісового масиву «дубу пухнастого», занесеного до Червоної книги України, на території ботанічного заказника «Павлівський» Захарівської ОТГ Одеської області.

Підозрюваних затримали під час рубки та вивезення чергової партії деревини.

Під час проведених обшуків за місцями події та проживання підозрюваних правоохоронці виявили та вилучили більш як 30 кубометрів дров та інші лісоматеріали, автомобіль «КАМАЗ», бензопили, сокири, мобільні телефони, чорнові записи.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за фактом незаконної порубки дерев у захисних лісових насадженнях (ч. 4 ст. 246 КК України). 

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