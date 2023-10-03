Незаконная вырубка ботанического заказника "Павловский" в Одесской области: фигурантам сообщено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. В Одесской области участникам преступной группы сообщено о подозрении по факту незаконной порубки деревьев в защитных лесных насаждениях. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, житель Раздельнянского района организовал преступную группу, в состав которой вошло трое его земляков, а также чиновник Захаровской ОТГ, эколог и сотрудник Павловского лесничества.
Ради обогащения они осуществили рубку лесного массива «дуба пушистого», занесенного в Красную книгу Украины, на территории ботанического заказника «Павловский» Захаровской ОТГ Одесской области.
Подозреваемых задержали во время рубки и вывоза очередной партии древесины.
Во время проведенных обысков по местам происшествия и проживания подозреваемых правоохранители обнаружили и изъяли более 30 кубометров дров и другие лесоматериалы, автомобиль «КАМАЗ», бензопилы, топоры, мобильные телефоны, черновые записи.
Сейчас фигурантам сообщено о подозрении по факту незаконной порубки деревьев в защитных лесных насаждениях (ч. 4 ст. 246 УК Украины).
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