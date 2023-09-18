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Незаконно вирубили дерева на 22 млн грн: підозрюються експрацівники лісового господарства на Волині

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Троє колишніх працівників лісового господарства на Волині підозрюються в незаконній рубці дерев на 22 мільйони гривень. Відомо, що вони незаконно видавали дозволи на рубку зелених насаджень на позапланових лісових ділянках, повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН

Деталі

За даними слідства, посадовці обласного управління лісового та мисливського господарства та інженер державного підприємства «Любомльське лісове господарство» видавали лісорубні квитки для проведення рубок на позапланових лісових ділянках без дотримання вимог законодавства та проведення оцінки впливу на довкілля.

У результаті цього на території Любомльського лісництва було зрубано понад 3 100 дерев. Збитки лісовому господарству оцінено в 22 млн грн.

Проти трьох підозрюваних відкрито кримінальне провадження за статтями 365 (перевищення службових повноважень) та 246 (незаконна порубка дерев) Кримінального кодексу України.

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