Незаконно вырубили деревья на 22 млн грн: подозреваются экс-работники лесного хозяйства на Волыни
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Трое бывших работников лесного хозяйства на Волыни подозреваются в незаконной рубке деревьев на 22 миллиона гривен. Известно, что они незаконно выдавали разрешения на рубку зеленых насаждений на внеплановых лесных участках, сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
Детали
По данным следствия, должностные лица областного управления лесного и охотничьего хозяйства и инженер государственного предприятия «Любомльское лесное хозяйство» выдавали лесорубные билеты для проведения рубок на внеплановых лесных участках без соблюдения требований законодательства и проведения оценки воздействия на окружающую среду.
В результате этого на территории Любомльского лесничества было срублено более 3 100 деревьев. Убытки лесному хозяйству оценены в 22 млн грн.
Против трех подозреваемых открыто уголовное производство по статьям 365 (превышение служебных полномочий) и 246 (незаконная порубка деревьев) Уголовного кодекса Украины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Гослесагентстве рассказали, сколько лесов пострадали от войны