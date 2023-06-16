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Неймовірний камбек на Євро-2024: збірна України перемогла команду Північної Македонії

Київ • УНН

 • 1969498 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Матч третього туру кваліфікації перед Євро-2024 завершився перемогою національної команди України проти збірної Північної Македонії, пише УНН з посиланням на Українську асоціацію футболу.

Неймовірний камбек на Євро-2024: збірна України перемогла команду Північної Македонії

Деталі 

Матч Північна Македонія – Україна завершився з рахунком 2:3

Голи забили Барді, 31 (пенальті), Ельмас, 39 – Забарний, 62, Конопля, 67, Циганков, 83

Вилучили Мусліу, 73 (ПМ, друга жовта картка).

Доповнення 

Українська збірна спробувала залякати суперника вже на 1-й хвилині. Миколенко наважився пробити з дистанції, але м'яч пройшов над поперечиною. Утім, бажаного розвитку такий старт команди Сергія Реброва не отримав.

Поступово балканці перехопили ініціативу та фактично перекрили кисень атакувальним виконавцям збірної України. Натомість господарі почувалися впевнено на чужій половині та виконали серію стандартів. Один із них і став фатальним для українців – Матвієнко в простій ситуації зіграв руками та привіз пенальті.

Щоправда, арбітр вказав на позначку лише після перегляду повтору. Та ця обставина не завадила Барді переграти Трубіна з одинадцятиметрового. Пропущений м'яч відправив збірну України в легкий нокдаун, а Трайковскі підступним ударом на 35-й хвилині ледь не покарав гостей вдруге.

Проте, другий пропущений м'яч не оминув Трубіна. Забили македонці ще до перерви. Ельмас від лівого краю змістився до центру та без опору "синьо-жовтих" майстерно поклав м'яч дальнім ударом у верхній кут воріт – 2:0.

Ігрова катастрофа в першій половині змусила штаб Реброва вже зі стартом другого тайму випустити двох свіжих виконавців – Коноплю і Ваната. Обидва відразу ж проявили багато бажання. Україна спробувала притиснути господарів до власних воріт, але більшість атак залишалася беззубими.

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Тим несподіванішою стала ударна п'ятихвилинка "синьо-жовтих" у середині другої половини. Героями команди Реброва стали оборонці. Спершу Забарний головою елегантно замкнув навіс Циганкова від кутового прапорця. А потім Конопля підключився до атаки та класно поклав у дальній кут із лінії штрафного – 2:2!

На 73-й хвилині закрутити інтригу до максимуму вирішив оборонець Північної Македонії Мусліу. Він грубо зіграв на підступах до штрафного, побачив у руках арбітра "гірчичник", що виявився другим, і пішов відпочивати достроково. Циганков ледь не покарав миттєво, але після прямого удару зі штрафного пройшов над дев'яткою.

Проте все вдалося на 83-й. Мудрик майстерно навісив із лівого флангу на Циганкова, а той зіграв на випередження і головою спрямував м'яч у сітку. Оборона балканців на чолі з кіпером Дімітрієвскі залишилася у статистах, а збірна України вирвала надважливу перемогу.

Отже, українці набрали перші 3 очки у відборі. Стільки ж мають і македонці та італійці, а збірна Англії набрала 9 пунктів. Щоправда, "Три леви" провели три матчі проти двох у згаданих команд. У п'ятницю ввечері англійці розгромили збірну Мальти на виїзді (4:0).

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