Невероятный камбэк на Евро-2024: сборная Украины победила команду Северной Македонии

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 28765 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 62124 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 67123 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 179421 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 97443 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 101236 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 296756 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 80181 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 130955 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 169603 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.7м/с
57%
Популярные новости

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 222304 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 119194 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 74137 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 54299 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 18853 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 179422 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 222460 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 296756 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 309712 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 359319 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Барт Де Вевер

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Бельгия

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 18967 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 54418 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 74255 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 119301 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 68480 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Невероятный камбэк на Евро-2024: сборная Украины победила команду Северной Македонии

Киев • УНН

 • 1969498 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Матч третьего тура квалификации перед Евро-2024 завершился победой национальной команды Украины против сборной Северной Македонии, пишет УНН со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола.

Невероятный камбэк на Евро-2024: сборная Украины победила команду Северной Македонии

Детали 

Матч Северная Македония – Украина завершился со счетом 2:3

Голы забили Барди, 31 (пенальти), Эльмас, 39 – Забарный, 62, Конопля, 67, Цыганков, 83

Удалили Муслиу, 73 (ПМ, вторая желтая карточка).

Дополнение 

Украинская сборная попыталась запугать соперника уже на 1-й минуте. Миколенко решился пробить с дистанции, но мяч прошел над перекладиной. Впрочем, желаемого развития такой старт команды Сергея Реброва не получил.

Постепенно балканцы перехватили инициативу и фактически перекрыли кислород атакующим исполнителям сборной Украины. Зато хозяева чувствовали себя уверенно на чужой половине и выполнили серию стандартов. Один из них и стал роковым для украинцев – Матвиенко в простой ситуации сыграл руками и привез пенальти.

Правда, арбитр указал на отметку только после просмотра повтора. Но это обстоятельство не помешало Барди переиграть Трубина с одиннадцатиметрового. Пропущенный мяч отправил сборную Украины в легкий нокдаун, а Трайковски коварным ударом на 35-й минуте едва не наказал гостей во второй раз.

Тем не менее, второй пропущенный мяч не обошел Трубина. Забили македонцы еще до перерыва. Эльмас от левого края сместился к центру и без сопротивления "сине-желтых" мастерски положил мяч дальним ударом в верхний угол ворот – 2:0.

Игровая катастрофа в первой половине вынудила штаб Реброва уже со стартом второго тайма выпустить двух свежих исполнителей – Коноплю и Ваната. Оба сразу же проявили много желания. Украина попыталась прижать хозяев к собственным воротам, но большинство атак оставалось беззубыми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские спортсмены завоевали три награды на соревнованиях Мирового легкоатлетического тура

Тем неожиданнее стала ударная пятиминутка "сине-желтых" в середине второй половины. Героями команды Реброва стали защитники. Сперва Забарный головой элегантно замкнул навес Цыганкова от углового флажка. А затем Конопля подключился к атаке и классно положил в дальний угол с линии штрафной – 2:2.

На 73-й минуте закрутить интригу до максимума решил защитник Северной Македонии Муслиу. Он грубо сыграл на подступах к штрафной, увидел в руках арбитра "горчичник", оказавшийся вторым, и ушел отдыхать досрочно. Цыганков едва не наказал мгновенно, но после прямого удара со штрафного прошел над девяткой.

Однако все удалось на 83-й. Мудрик мастерски навесил с левого фланга на Цыганкова, а тот сыграл на опережение и головой направил мяч в сетку. Оборона балканцев во главе с кипером Димитриевски осталась в статистах, а сборная Украины вырвала важнейшую победу.

Итак, украинцы набрали первые 3 очка в отборе. Столько же имеют и македонцы и итальянцы, а сборная Англии набрала 9 пунктов. Правда, "Три льва" провели три матча против двух у упомянутых команд. В пятницу вечером англичане разгромили сборную Мальты на выезде (4:0).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$64.58
Bitcoin
$78,494.30
S&P 500
$5,184.77
Tesla
$242.46
Газ TTF
$36.48
Золото
$3,015.41
Ethereum
$1,530.33