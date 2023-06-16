Невероятный камбэк на Евро-2024: сборная Украины победила команду Северной Македонии

Детали

Матч Северная Македония – Украина завершился со счетом 2:3

Голы забили Барди, 31 (пенальти), Эльмас, 39 – Забарный, 62, Конопля, 67, Цыганков, 83

Удалили Муслиу, 73 (ПМ, вторая желтая карточка).

Дополнение

Украинская сборная попыталась запугать соперника уже на 1-й минуте. Миколенко решился пробить с дистанции, но мяч прошел над перекладиной. Впрочем, желаемого развития такой старт команды Сергея Реброва не получил.

Постепенно балканцы перехватили инициативу и фактически перекрыли кислород атакующим исполнителям сборной Украины. Зато хозяева чувствовали себя уверенно на чужой половине и выполнили серию стандартов. Один из них и стал роковым для украинцев – Матвиенко в простой ситуации сыграл руками и привез пенальти.

Правда, арбитр указал на отметку только после просмотра повтора. Но это обстоятельство не помешало Барди переиграть Трубина с одиннадцатиметрового. Пропущенный мяч отправил сборную Украины в легкий нокдаун, а Трайковски коварным ударом на 35-й минуте едва не наказал гостей во второй раз.

Тем не менее, второй пропущенный мяч не обошел Трубина. Забили македонцы еще до перерыва. Эльмас от левого края сместился к центру и без сопротивления "сине-желтых" мастерски положил мяч дальним ударом в верхний угол ворот – 2:0.

Игровая катастрофа в первой половине вынудила штаб Реброва уже со стартом второго тайма выпустить двух свежих исполнителей – Коноплю и Ваната. Оба сразу же проявили много желания. Украина попыталась прижать хозяев к собственным воротам, но большинство атак оставалось беззубыми.

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Тем неожиданнее стала ударная пятиминутка "сине-желтых" в середине второй половины. Героями команды Реброва стали защитники. Сперва Забарный головой элегантно замкнул навес Цыганкова от углового флажка. А затем Конопля подключился к атаке и классно положил в дальний угол с линии штрафной – 2:2.

На 73-й минуте закрутить интригу до максимума решил защитник Северной Македонии Муслиу. Он грубо сыграл на подступах к штрафной, увидел в руках арбитра "горчичник", оказавшийся вторым, и ушел отдыхать досрочно. Цыганков едва не наказал мгновенно, но после прямого удара со штрафного прошел над девяткой.

Однако все удалось на 83-й. Мудрик мастерски навесил с левого фланга на Цыганкова, а тот сыграл на опережение и головой направил мяч в сетку. Оборона балканцев во главе с кипером Димитриевски осталась в статистах, а сборная Украины вырвала важнейшую победу.

Итак, украинцы набрали первые 3 очка в отборе. Столько же имеют и македонцы и итальянцы, а сборная Англии набрала 9 пунктов. Правда, "Три льва" провели три матча против двух у упомянутых команд. В пятницу вечером англичане разгромили сборную Мальты на выезде (4:0).