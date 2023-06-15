Українські спортсмени здобули три нагороди на змаганнях Світового легкоатлетичного туру
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Українські спортсмени здобули три нагороди на змаганнях Світового легкоатлетичного континентального туру. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
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Так, Ірина Геращенко зійшла на третю сходинку п’єдесталу турніру категорії "Gold" "Paavo Nurmi Games" у фінському місті Турку. При цьому, українська стрибунка у висоту повторила свій найкращий результат в поточному сезоні – 1.94 м.
Крім того, дві медалі з’явилися в активі українських представників на змаганнях категорії "Bronze" у чеському місті Кладно.
Так, Юлія Чумаченко стала переможницею у секторі для стрибків у висоту з результатом 1.86 м. Володимир Мисливчук посів третє місце, метнувши молот на 73.65 м.
Нагадаємо
Українські спортсмени вибороли дві медалі на етапі Кубка Європи зі скелелазіння, що проходив в австрійському Інсбруку.