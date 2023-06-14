Кубок Європи зі скелелазіння: українці здобули дві медалі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Українські спортсмени вибороли дві медалі на етапі Кубка Європи зі скелелазіння, що проходив в австрійському Інсбруку. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
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Так, Григорій Ільчишин став переможцем змагань, випередивши у фіналі француза Марсо Гарн'є.
За крок від п’єдесталу тут зупинився ще один представник України Ярослав Ткач, який був найкращим у кваліфікації, встановивши при цьому новий рекорд України за швидкістю – 5.30 секунд.
Бронзовою медалісткою жіночих змагань стала українка Аліна Щигарєва.
Нагадаємо
Паралімпійська збірна України з футболу вшосте стала чемпіоном Європи.