Кубок Европы по скалолазанию: украинцы завоевали две медали

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Так, Григорий Ильчишин стал победителем соревнований, опередив в финале француза Марсо Гарнье.

В шаге от пьедестала здесь остановился еще один представитель Украины Ярослав Ткач, который был лучшим в квалификации, установив при этом новый рекорд Украины по скорости – 5.30 секунд.

Бронзовой медалисткой женских соревнований стала украинка Алина Щигарева.

Напомним

Паралимпийская сборная Украины по футболу в шестой раз стала чемпионом Европы.