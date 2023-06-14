Кубок Европы по скалолазанию: украинцы завоевали две медали
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Украинские спортсмены завоевали две медали на этапе Кубка Европы по скалолазанию, который проходил в австрийском Инсбруке. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
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Так, Григорий Ильчишин стал победителем соревнований, опередив в финале француза Марсо Гарнье.
В шаге от пьедестала здесь остановился еще один представитель Украины Ярослав Ткач, который был лучшим в квалификации, установив при этом новый рекорд Украины по скорости – 5.30 секунд.
Бронзовой медалисткой женских соревнований стала украинка Алина Щигарева.
Напомним
Паралимпийская сборная Украины по футболу в шестой раз стала чемпионом Европы.