Вшосте в історії: паралімпійська збірна України з футболу стала чемпіоном Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Паралімпійська збірна України з футболу вшосте стала чемпіоном Європи. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
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Так, в італійському місті Орістано завершився чемпіонат Європи з футболу серед спортсменів з наслідками дитячого церебрального паралічу.
"Золото" континентальної першості здобула паралімпійська збірна України, яка у фіналі завдала поразки суперникам з Англії — 3:0.
На груповій стадії турніру наша команда здобула три перемоги й посіла першу сходинку у групі "В". У півфіналі збірна України обіграла Іспанію з рахунком 4:2.
Третє місце дісталося іспанцям, які здолали ірландців – 4:0.
Зазначається, що чемпіоном Європи паралімпійська збірна України стала вшосте в історії (1999, 2002, 2006, 2010, 2014, 2023).
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