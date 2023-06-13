Вшосте в історії: паралімпійська збірна України з футболу стала чемпіоном Європи

$41.390.02
46.921.07
ukru
Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив
09:52 • 4186 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 16206 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 47929 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 41382 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 46412 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 114516 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 180504 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 197816 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 144110 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137847 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+17°
4м/с
32%
Популярнi новини

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 42412 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 32089 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 13625 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 11482 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 28138 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 4244 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 28774 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 47962 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 197831 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 249937 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 1846 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 2464 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 19718 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 24588 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 40587 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Вшосте в історії: паралімпійська збірна України з футболу стала чемпіоном Європи

Київ • УНН

 • 1509662 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Паралімпійська збірна України з футболу вшосте стала чемпіоном Європи. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

Вшосте в історії: паралімпійська збірна України з футболу стала чемпіоном Європи

Деталі

Так, в італійському місті Орістано завершився чемпіонат Європи з футболу серед спортсменів з наслідками дитячого церебрального паралічу.

"Золото" континентальної першості здобула паралімпійська збірна України, яка у фіналі завдала поразки суперникам з Англії — 3:0.

На груповій стадії турніру наша команда здобула три перемоги й посіла першу сходинку у групі "В". У півфіналі збірна України обіграла Іспанію з рахунком 4:2.

Третє місце дісталося іспанцям, які здолали ірландців – 4:0.

Зазначається, що чемпіоном Європи паралімпійська збірна України стала вшосте в історії (1999, 2002, 2006, 2010, 2014, 2023).

Нагадаємо

Українські легкоатлети здобули "золото" і "срібло" в стрибках у висоту на турнірі "Memoriał Ireny Szewińskiej".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Brent
$65.33
Bitcoin
$84,445.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.86
Золото
$3,239.90
Ethereum
$1,641.96