В шестой раз в истории: паралимпийская сборная Украины по футболу стала чемпионом Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Паралимпийская сборная Украины по футболу в шестой раз стала чемпионом Европы. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
Детали
Так, в итальянском городе Ористано завершился чемпионат Европы по футболу среди спортсменов с последствиями детского церебрального паралича.
"Золото" континентального первенства завоевала паралимпийская сборная Украины, которая в финале нанесла поражение соперникам из Англии — 3:0.
На групповой стадии турнира наша команда одержала три победы и заняла первое место в группе "В". В полуфинале сборная Украины обыграла Испанию со счетом 4:2.
Третье место досталось испанцам, которые одолели ирландцев – 4:0.
Отмечается, что чемпионом Европы паралимпийская сборная Украины стала шестой раз в истории (1999, 2002, 2006, 2010, 2014, 2023).
Напомним
Украинские легкоатлеты завоевали "золото" и "серебро" в прыжках в высоту на турнире "Memoriał Ireny Szewińskiej".