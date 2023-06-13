В шестой раз в истории: паралимпийская сборная Украины по футболу стала чемпионом Европы

Детали

Так, в итальянском городе Ористано завершился чемпионат Европы по футболу среди спортсменов с последствиями детского церебрального паралича.

"Золото" континентального первенства завоевала паралимпийская сборная Украины, которая в финале нанесла поражение соперникам из Англии — 3:0.

На групповой стадии турнира наша команда одержала три победы и заняла первое место в группе "В". В полуфинале сборная Украины обыграла Испанию со счетом 4:2.

Третье место досталось испанцам, которые одолели ирландцев – 4:0.

Отмечается, что чемпионом Европы паралимпийская сборная Украины стала шестой раз в истории (1999, 2002, 2006, 2010, 2014, 2023).

Напомним

Украинские легкоатлеты завоевали "золото" и "серебро" в прыжках в высоту на турнире "Memoriał Ireny Szewińskiej".