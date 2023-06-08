Українські легкоатлети вибороли дві найвищі нагороди на турнірі в Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Українські легкоатлети здобули "золото" і "срібло" в стрибках у висоту на турнірі "Memoriał Ireny Szewińskiej". Про це пише УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
Деталі
Змагання, що є етапом Світового легкоатлетичного континентального туру категорії "Gold", відбулися у польському місті Бидгощ.
Зазначається, що висоту 2.21 м з усіх учасників намагалися підкорити лише двоє українців.
Так, Андрію Проценку це вдалося з першої спроби і він став переможцем змагань.
Богдану Бондаренку - з другої, у нього срібна медаль. Для обох спортсменів - це найкращий результат нинішнього сезону. "Бронзу" ж турніру здобув мексиканець Едгар Рівера (2.17 м).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українки виграли «бронзу» у суперфіналі Кубка світу з синхронного плавання