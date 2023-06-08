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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Украинские легкоатлеты завоевали две высшие награды на турнире в Польше

Киев • УНН

 • 750543 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. Украинские легкоатлеты завоевали "золото" и "серебро" в прыжках в высоту на турнире "Memoriał Ireny Szewińskiej". Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

Украинские легкоатлеты завоевали две высшие награды на турнире в Польше

Детали

Соревнования, являющиеся этапом Мирового легкоатлетического континентального тура категории "Gold", состоялись в польском городе Быдгощ.

Отмечается, что высоту 2.21 м из всех участников пытались покорить только двое украинцев.

Так, Андрею Проценко это удалось с первой попытки и он стал победителем соревнований.

Богдану Бондаренко - со второй, у него серебряная медаль. Для обоих спортсменов - это лучший результат нынешнего сезона. "Бронзу" же турнира завоевал мексиканец Эдгар Ривера (2.17 м).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинки выиграли «бронзу» в суперфинале Кубка мира по синхронному плаванию

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