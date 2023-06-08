Украинские легкоатлеты завоевали две высшие награды на турнире в Польше

Детали

Соревнования, являющиеся этапом Мирового легкоатлетического континентального тура категории "Gold", состоялись в польском городе Быдгощ.

Отмечается, что высоту 2.21 м из всех участников пытались покорить только двое украинцев.

Так, Андрею Проценко это удалось с первой попытки и он стал победителем соревнований.

Богдану Бондаренко - со второй, у него серебряная медаль. Для обоих спортсменов - это лучший результат нынешнего сезона. "Бронзу" же турнира завоевал мексиканец Эдгар Ривера (2.17 м).

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