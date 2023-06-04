Українки виграли «бронзу» у суперфіналі Кубка світу з синхронного плавання
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Українки Влада та Марина Алексіїви виграли «бронзу» у суперфіналі Кубка світу з синхронного плавання. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.
Цитата
«Українки Марина та Владислава Алексіїви стали бронзовими призерками суперфіналу Кубка світу, який проходить в іспанському Ов’єдо», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що у технічному дуеті сестри набрали 242.0541 бали.
Доповнення
Українська вершниця посіла третє місце на етапі Кубка світу з конкуру.