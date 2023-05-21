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Кубок світу з конкуру: українська вершниця посіла третє місце

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Українська вершниця посіла третє місце на етапі Кубка світу з конкуру. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

Деталі

Зазначається, що українська вершниця Аліса Данілова посіла третє місце на етапі Кубка світу з конкуру, що проходить у Будапешті.

"Аліса у парі з Cossinelle у змаганнях в категорії CSI3* подолали маршрут з висотою перешкод 155 см з результатом 0/0 штрафних очок", - пишуть у Мінмолодьспорту.

Змагання є кваліфікаційними до Олімпійських Ігор-2024 та чемпіонату Європи-2023 у Мілані.

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