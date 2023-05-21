Кубок світу з конкуру: українська вершниця посіла третє місце
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Українська вершниця посіла третє місце на етапі Кубка світу з конкуру. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
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Зазначається, що українська вершниця Аліса Данілова посіла третє місце на етапі Кубка світу з конкуру, що проходить у Будапешті.
"Аліса у парі з Cossinelle у змаганнях в категорії CSI3* подолали маршрут з висотою перешкод 155 см з результатом 0/0 штрафних очок", - пишуть у Мінмолодьспорту.
Змагання є кваліфікаційними до Олімпійських Ігор-2024 та чемпіонату Європи-2023 у Мілані.
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