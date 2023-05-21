Кубок мира по конкуру: украинская всадница заняла третье место
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Украинская всадница заняла третье место на этапе Кубка мира по конкуру. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
Детали
Отмечается, что украинская всадница Алиса Данилова заняла третье место на этапе Кубка мира по конкуру, который проходит в Будапеште.
"Алиса в паре с Cossinelle в соревнованиях в категории CSI3* преодолели маршрут с высотой препятствий 155 см с результатом 0/0 штрафных очков", - пишут в Минмолодежьспорта.
Соревнования являются квалификационными к Олимпийским Играм-2024 и чемпионату Европы-2023 в Милане.
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