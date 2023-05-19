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МОК підтримує участь росіян та білорусів в Олімпіаді

МОК підтримує участь росіян та білорусів в Олімпіаді

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах зауважив, що хоче, аби участь в Олімпіаді 2024 взяли всі країни, росія та Білорусь - не виняток. Про це повідомляє Inside the Games із посиланням на заяву Баха під час виступу у Софії на святкуванні 100-річчя Болгарського олімпійського комітету, пише УНН.

Цитата 

"Рекомендація МОК полягає в тому, що спортсмени всіх країн повинні бути допущені до участі у відбіркових змаганнях, які вже відбуваються. Я сподіваюся, що багато федерацій приймуть наші рекомендації.

Я щасливий, що отримав підтримку в цьому питанні від президента Болгарії Румена Радева. Він, як і ми, хоче, щоб спортсмени з усіх 206 національних комітетів МОК могли брати участь в Олімпійських іграх", - сказав голова МОК. 

Доповнення

Раніше у МОК  не затвердили та не заборонили участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024 у Парижі. Комітет обіцяв ухвалити "це рішення у відповідний момент, на власний розсуд та без прив'язки до результатів попередніх олімпійських кваліфікаційних змагань".

Нагадаємо 

Раніше повідомлялось, що МОК працює над поверненням російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання на умовах нейтралітету.

Українські Національні Новини

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