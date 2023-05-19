МОК поддерживает участие россиян и белорусов в Олимпиаде

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"Рекомендация МОК заключается в том, что спортсмены всех стран должны быть допущены к участию в отборочных соревнованиях, которые уже происходят. Я надеюсь, что многие федерации примут наши рекомендации.

Я счастлив, что получил поддержку в этом вопросе от президента Болгарии Румена Радева. Он, как и мы, хочет, чтобы спортсмены из всех 206 национальных комитетов МОК могли участвовать в Олимпийских играх", - сказал председатель МОК.

Дополнение

Ранее в МОК не утвердили и не запретили участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 в Париже. Комитет обещал принять "это решение в соответствующий момент, по своему усмотрению и без привязки к результатам предыдущих олимпийских квалификационных соревнований".

Напомним

Ранее сообщалось, что МОК работает над возвращением российских и белорусских спортсменов на международные соревнования на условиях нейтралитета.