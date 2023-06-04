Украинки выиграли "бронзу" в суперфинале Кубка мира по синхронному плаванию
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Украинки Влада и Марина Алексеивы выиграли «бронзу» в суперфинале Кубка мира по синхронному плаванию. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.
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«Украинки Марина и Владислава Алексеивы стали бронзовыми призерками суперфинала Кубка мира, который проходит в испанском Овьедо», - говорится в сообщении.
Сообщается, что в техническом дуэте сестры набрали 242.0541 балла.
Дополнение
Украинская всадница заняла третье место на этапе Кубка мира по конкуру.