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Украинские спортсмены завоевали три награды на соревнованиях Мирового легкоатлетического тура

Киев • УНН

 • 1361642 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Украинские спортсмены завоевали три награды на соревнованиях Мирового легкоатлетического континентального тура. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

Украинские спортсмены завоевали три награды на соревнованиях Мирового легкоатлетического тура

Детали

Так, Ирина Геращенко взошла на третью ступеньку пьедестала турнира категории "Gold" "Paavo Nurmi Games" в финском городе Турку. При этом, украинская прыгунья в высоту повторила свой лучший результат в текущем сезоне – 1.94 м.

Кроме того, две медали появились в активе украинских представителей на соревнованиях категории "Bronze" в чешском городе Кладно.

Так, Юлия Чумаченко стала победительницей в секторе для прыжков в высоту с результатом 1.86 м. Владимир Мысливчук занял третье место, метнув молот на 73.65 м.

Напомним

Украинские спортсмены завоевали две медали на этапе Кубка Европы по скалолазанию, который проходил в австрийском Инсбруке.

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