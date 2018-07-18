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Неймар став кращим гравцем ЧС-2018 за версією "InStat Sport"

Київ • УНН

 • 7094 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Кращим гравцем чемпіонату світу 2018-го року по версії “InStat Sport” з середнім “InStat Index” став нападник збірної Бразилії Неймар (404 бали), повідомляє УНН з посиланням на InStat Sport в Facebook.

Незважаючи на те, що збірна Бразилії вибула ще на стадії чвертьфіналів, Неймар так і залишився лідером за кількістю створених гольових моментів (24).

Для порівняння, у бельгійця Кевіна де Брейне і англійця Кірана Тріппьєра по 16 створених гольових моментів. Також Неймара ніхто не зміг обійти за кількістю ударів (26) і ударів в створ (13).

Окрім того відзначимо, що Неймар став найкращим гравцем при підведенні підсумків сезону до чемпіонату світу (InStat Index — 450).

Зазначається, що вперше за останні 10 років хтось зумів відібрати у Ліонеля Мессі звання кращого футболіста.

Нагадаємо, що організатори турніру визнали хорвата Модріча кращим футболістом 21-го Мундіалю.

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