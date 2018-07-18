Неймар стал лучшим игроком ЧМ-2018 по версии "InStat Sport"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Лучшим игроком чемпионата мира 2018-го года по версии “InStat Sport” со средним “InStat Index” стал нападающий сборной Бразилии Неймар (404 балла), сообщает УНН со ссылкой на InStat Sport в Facebook.
Несмотря на то, что сборная Бразилии выбыла еще на стадии четвертьфиналов, Неймар так и остался лидером по количеству созданных голевых моментов (24).
Для сравнения, у бельгийца Кевина де Брюйне и англичанина Кирана Триппьер по 16 созданных голевых моментов. Также Неймара никто не смог обойти по количеству ударов (26) и ударов в створ (13).
Кроме того отметим, что Неймар стал лучшим игроком при подведении итогов сезона к чемпионату мира (InStat Index — 450).
Отмечается, что впервые за последние 10 лет кто-то сумел отобрать у Лионеля Месси звание лучшего футболиста.
Напомним, что организаторы турнира признали хорвата Модрича лучшим футболистом 21-го Мундиаля.