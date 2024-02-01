Невідомий взяв у заручники робітників фабрики в Туреччині на знак протесту проти ізраїльських атак на Газу
Київ • УНН
Невідомий взяв у заручники робітників фабрики в будівлі в турецькому місті Коджаелі на знак протесту проти ізраїльських атак на Газу.
У турецькому місті Коджаелі невідомий увірвався в будівлю заводу і взяв у заручники людей, які там перебували. Він це зробив на знак протесту проти атак Ізраїля на сектор Газа, Hurriyet, інформує УНН.
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Як повідомляється, сьогодні близько 15:00 невідомий увійшов зі зброєю в руках у головну будівлю підприємства в районі Гебзе.
Ймовірно, підозрюваний взяв у заручники працівників фабрики на знак протесту проти ізраїльських атак на Газу, пише Hurriyet.
На місце події було направлено поліцію спеціального призначення. Губернатор Коджаелі Седдар Явуз також вирушив у регіон для отримання інформації.
Вулиця, на якій розташована фабрика, була закрита для транспорту і пішоходів.
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