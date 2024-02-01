Неизвестный взял в заложники рабочих фабрики в Турции в знак протеста против израильских атак на Газу

В турецком городе Коджаэли неизвестный ворвался в здание завода и взял в заложники людей, которые там находились. Он это сделал в знак протеста против атак Израиля на сектор Газа, Hurriyet, информирует УНН.

Детали

Как сообщается, сегодня около 15:00 неизвестный вошел с оружием в руках в главное здание предприятия в районе Гебзе.

Вероятно, подозреваемый взял в заложники работников фабрики в знак протеста против израильских атак на Газу, пишет Hurriyet.

На место происшествия была направлена полиция специального назначения. Губернатор Коджаэли Седдар Явуз также отправился в регион для получения информации.

Улица, на которой расположена фабрика, была закрыта для транспорта и пешеходов.

В Израиле считают, что устранение угрозы ХАМАС займет весь 2024 год или дольше