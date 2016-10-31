Невідомі викрали у львів'янина коштовності вартістю 50 тис.дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Львові з будинку місцевого жителя невідомі викрали ювелірних виробів на загальну суму п’ятдесят тисяч доларів. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Львівської області.
Так, 29 жовтня до поліції з заявою про крадіжку звернувся 58-річний львів’янин, пенсіонер. Чоловік повідомив, що з його будинку було викрадено ювелірних виробів на загальну суму п’ятдесят тисяч доларів США.
За словами заявника, до скоєння крадіжки може бути причетна його 35-річна дружина. На вхідних дверях у будинок один з замків був зламаний, а інший відкритий ключем.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини скоєння злочину, вирішується питання про відкриття кримінального провадження, проводяться слідчі дії.