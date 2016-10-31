Неизвестные похитили в львовянина драгоценности стоимостью 50 тыс.долл.

Так, 29 октября в полицию с заявлением о краже обратился 58-летний львовянин, пенсионер. Мужчина сообщил, что из его дома были похищены ювелирные изделия на общую сумму пятьдесят тысяч долларов США.

По словам заявителя, к совершению кражи может быть причастна его 35-летняя жена. На входной двери в дом один из замков был сломан, а другой открыт ключом.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства совершения преступления, решается вопрос об открытии уголовного производства, проводятся следственные действия.