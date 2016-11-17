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Невідомі намагалися відправити до РФ запчастини до військових літаків та підводних човнів

Невідомі намагалися відправити до РФ запчастини до військових літаків та підводних човнів

Київ • УНН

 • 7379 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили схему переправлення до Росії запчастин до військових літаків та підводних човнів. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.

Правоохоронці виявили, що зловмисники через водія рейсового автобуса “Одеса — Ростов-на-Дону” намагалися перевезти до Росії товари, які підлягають державному експортному контролю.

Так, на митному посту “Щербаківка” у Харківській області співробітники СБУ вилучили партію запчастин подвійного призначення, приховану в транспортному засобі.

Під час обшуків у складських приміщеннях одеської фірми-відправника оперативники СБУ виявили деталі приладів, що використовуються в авіаційній та космічній галузях, технічну документацію та печатки непрацюючого заводу на продукцію. У ділків також вилучено одинадцять відреставрованих моторів та насосів зрідженого газу, які використовуються у тому числі й у військовій сфері.

Експертиза підтвердила, що вилучені у водія автобуса прилади є товарами подвійного призначення.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15 та ч.1 ст.333 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення замовників товарів подвійного призначення.

Українські Національні Новини

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