Невідомі намагалися відправити до РФ запчастини до військових літаків та підводних човнів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили схему переправлення до Росії запчастин до військових літаків та підводних човнів. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
Правоохоронці виявили, що зловмисники через водія рейсового автобуса “Одеса — Ростов-на-Дону” намагалися перевезти до Росії товари, які підлягають державному експортному контролю.
Так, на митному посту “Щербаківка” у Харківській області співробітники СБУ вилучили партію запчастин подвійного призначення, приховану в транспортному засобі.
Під час обшуків у складських приміщеннях одеської фірми-відправника оперативники СБУ виявили деталі приладів, що використовуються в авіаційній та космічній галузях, технічну документацію та печатки непрацюючого заводу на продукцію. У ділків також вилучено одинадцять відреставрованих моторів та насосів зрідженого газу, які використовуються у тому числі й у військовій сфері.
Експертиза підтвердила, що вилучені у водія автобуса прилади є товарами подвійного призначення.
Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15 та ч.1 ст.333 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення замовників товарів подвійного призначення.