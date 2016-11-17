Неизвестные пытались отправить в РФ запчасти к военным самолётам и подводным лодкам
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему переправки в Россию запчастей к военным самолётам и подводным лодкам. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Правоохранители обнаружили, что злоумышленники через водителя рейсового автобуса "Одесса - Ростов-на-Дону" пытались перевезти в Россию товары, подлежащие государственному экспортному контролю.
Так, на таможенном посту "Щербаковка" в Харьковской области сотрудники СБУ изъяли партию запчастей двойного назначения, скрытую в транспортном средстве.
Во время обысков в складских помещениях одесской фирмы-отправителя оперативники СБУ обнаружили детали приборов, используемых в авиационной и космической отраслях, техническую документацию и печати неработающего завода на продукцию. У дельцов также изъяли одиннадцать отреставрированных моторов и насосов сжиженного газа, которые используются в том числе и в военной сфере.
Экспертиза подтвердила, что изъятые у водителя автобуса приборы являются товарами двойного назначения.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст.15 и ч.1 ст.333 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления заказчиков товаров двойного назначения.