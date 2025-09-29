Невідомі дрони атакували воскресенськ у московській області: деталі

$41.490.00
48.710.00
05:05 • 934 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 30156 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 56201 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 37566 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
28 вересня, 06:00 • 38221 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 62175 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 70601 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 91460 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 150326 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 56608 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
Популярнi новини
"Кожен його учасник порушив міжнародне право": журналісти, які взяли участь у пропагандистському турі рф, понесуть відповідальність - МЗС28 вересня, 19:27 • 7230 перегляди
Попередні результати парламентських виборів у Молдові: опрацьовано понад 51% протоколівPhoto28 вересня, 19:57 • 5358 перегляди
У Мелітополі зник мобільний інтернет, заблоковані Google Play та VPN - ЦНС28 вересня, 21:33 • 5394 перегляди
брянськ під атакою: зафіксовано влучання у промисловий завод Photo28 вересня, 23:09 • 3746 перегляди
Окупанти вдарили по підприємству з виробництва коньяку AZNAURI на Одещині 00:54 • 10387 перегляди
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 57229 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 150330 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 71372 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 81060 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 81315 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Марк Рютте
Кіт Келлог
Україна
Сполучені Штати Америки
Молдова
Кишинів
Польща
УНН Lite
У США затримали боксера Теренса Кроуфорда в його день народження: що відомоPhotoVideo01:17 • 2700 перегляди
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT27 вересня, 13:37 • 28660 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 91463 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 48896 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 53294 перегляди
The Times
МіГ-31
The Washington Post
Google Play
YouTube

Невідомі дрони атакували воскресенськ у московській області: деталі

Київ • УНН

 • 1256 перегляди

У ніч на понеділок у Воскресенську Московської області пролунали гучні вибухи, ймовірно, від роботи ППО по невідомих дронах. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється, офіційних коментарів від російської влади немає.

Невідомі дрони атакували воскресенськ у московській області: деталі

У московській області в ніч проти понеділка пролунали вибухи. Місто воскресенськ перебувало під атакою невідомих дронів. Про це пише УНН із посиланням на росЗМІ та моніторингові канали.

Деталі

За словами місцевих, у місті лунали гучні вибухи. Жителів закликали залишатися у безпечних місцях. Попередньо, працювало ППО по невідомим дронам.

Стан постраждалих і масштаби руйнувань наразі уточнюються. Офіційних коментарів від російської влади поки що немає.

Нагадаємо

Місто брянськ у рф у ніч проти 29 вересня опинилося під атакою. На території Карачевського району активовано систему оповіщення про ракетну загрозу.

Попередньо, відомо про влучання по промисловому заводу. 

Серія вибухів у бєлгороді: знеструмлено частину міста та області – ТГ-канали28.09.25, 19:33 • 5834 перегляди

Вероніка Марченко

Війна в Україні