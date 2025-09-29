Невідомі дрони атакували воскресенськ у московській області: деталі
Київ • УНН
У ніч на понеділок у Воскресенську Московської області пролунали гучні вибухи, ймовірно, від роботи ППО по невідомих дронах. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється, офіційних коментарів від російської влади немає.
У московській області в ніч проти понеділка пролунали вибухи. Місто воскресенськ перебувало під атакою невідомих дронів. Про це пише УНН із посиланням на росЗМІ та моніторингові канали.
Деталі
За словами місцевих, у місті лунали гучні вибухи. Жителів закликали залишатися у безпечних місцях. Попередньо, працювало ППО по невідомим дронам.
Стан постраждалих і масштаби руйнувань наразі уточнюються. Офіційних коментарів від російської влади поки що немає.
Нагадаємо
Місто брянськ у рф у ніч проти 29 вересня опинилося під атакою. На території Карачевського району активовано систему оповіщення про ракетну загрозу.
Попередньо, відомо про влучання по промисловому заводу.
