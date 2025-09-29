Неизвестные дроны атаковали Воскресенск в Московской области: детали
Киев • УНН
В ночь на понедельник в Воскресенске Московской области прогремели громкие взрывы, предположительно, от работы ПВО по неизвестным дронам. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, официальных комментариев от российских властей нет.
В Московской области в ночь на понедельник прогремели взрывы. Город Воскресенск находился под атакой неизвестных дронов. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ и мониторинговые каналы.
Детали
По словам местных, в городе раздавались громкие взрывы. Жителей призвали оставаться в безопасных местах. Предварительно, работало ПВО по неизвестным дронам.
Состояние пострадавших и масштабы разрушений сейчас уточняются. Официальных комментариев от российских властей пока нет.
Напомним
Город Брянск в РФ в ночь на 29 сентября оказался под атакой. На территории Карачевского района активирована система оповещения о ракетной угрозе.
Предварительно, известно о попадании по промышленному заводу.
Серия взрывов в Белгороде: обесточена часть города и области – ТГ-каналы28.09.25, 19:33 • 5768 просмотров