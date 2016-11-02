Нетверезий водій збив 4-річну дитину на Волині
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Нетверезий водій збив 4-річного хлопчика на Волині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Волинської області.
Вчора, 1 листопада, о 18:30 на перехресті вулиць Володимирська – Вокзальна 24-річний місцевий житель здійснив наїзд на 4-річного хлопчика.
Потерпілого пішохода доставили у дитяче відділення районної лікарні. Медики діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, скальповану рану голови.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.
Триває досудове розслідування.