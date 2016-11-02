Нетрезвый водитель сбил 4-летнего ребенка на Волыни

Вчера, 1 ноября, в 18:30 на перекрестке улиц Владимирская - Вокзальная 24-летний местный житель совершил наезд на 4-летнего мальчика.

Пострадавшего пешехода доставили в детское отделение районной больницы. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, скальпированную рану головы.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Продолжается досудебное расследование.