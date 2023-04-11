Нетаньяху: уряд Ізраїлю не приймав жодних рішень щодо постачання летальних озброєнь Києву
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Уряд Ізраїлю не ухвалював жодних рішень щодо постачання летальної зброї Україні і продовжує надавати лише гуманітарну допомогу. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, коментуючи витік секретних документів Пентагону, передає УНН з посиланням на The Times of Israel.
Деталі
У понеділок прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль не ухвалював ніяких рішень щодо постачання летальної зброї до України й продовжує надавати лише гуманітарну допомогу.
Раніше, в американських ЗМІ повідомляли про виток документів Пентагону, які показали, що Ізраїль може розглянути сценарії, в яких погодиться на постачання літальної зброї Україні під тиском США.
Доповнення
Нетаньяху додав, що не знає, як може бути врегульований конфлікт в Україні й чи взагалі є спосіб його вирішення, але зазначив, що зробить "все можливе" для досягнення миру.
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