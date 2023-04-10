У секретних документах Пентагону розглядалися сценарії поставок Ізраїлем зброї Україні - CNN
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Секретні документи Пентагону, які "злили" в мережу, розглядають сценарії, за яких Ізраїль погодився б на постачання летальної зброї Україні, передає УНН.
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Один із секретних документів називається: “Ізраїль: шляхи надання летальної допомоги під посиленням тиску США або передбачуваною деградацією відносин з росією”.
У документі йдеться про те, що Єрусалим “ймовірно, розгляне можливість надання летальної допомоги під посиленням тиску США або передбачуваною деградацією” своїх відносин з росією.
Ще в одному з документів зазначається, що США думають про наміри деяких європейських країн передати винищувачі Україні.
Так, Болгарія 23 лютого висловила готовність передати Україні свій парк МіГ-29, що є “викликом”, як говориться у звіті, оскільки це залишить Болгарію без винищувачів для виконання завдань з охорони повітряного Простору Поставлені F-16, “до яких щонайменше рік”.
Згідно з одним із документів, станом на лютий російські війська втратили від 189 500 до 223 тис. осіб, зокрема 43 тис. військовослужбовців загинули в бою. Україна, тим часом, втратила від 124 500 до 131 тис. осіб, зокрема до 17 500 убитих, йдеться в доповіді.
Доповнення
Як зазначається, Україна змінила деякі військові плани через "витік" секретних документів Пентагону, які виявили протягом останніх тижнів.
Деякі з документів, які офіційні особи США, як зазначено, "вважають автентичними", викривають масштаби прослуховування США ключових союзників, включно з Південною Кореєю, Ізраїлем та Україною.
Інші показують ступінь проникнення США в російське міністерство оборони і російську приватну військову компанію "вагнера", переважно через перехоплені комунікації і людські джерела, які, ймовірно, тепер перебувають у небезпеці.