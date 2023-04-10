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В секретных документах Пентагона рассматривались сценарии поставок Израилем оружия Украине - CNN

В секретных документах Пентагона рассматривались сценарии поставок Израилем оружия Украине - CNN

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. Секретные документы Пентагона, которые "слили" в сеть, рассматривают сценарии, при которых Израиль согласился бы на поставку летального оружия Украине, передает УНН.

Детали

Один из секретных документов называется: “Израиль: пути оказания летальной помощи под усилением давления США или предполагаемой деградацией отношений с россий”.

В документе говорится, что Иерусалим “вероятно, рассмотрит возможность предоставления летальной помощи под усилением давления США или предполагаемой деградацией” своих отношений с россией.

Еще в одном из документов отмечается, что США думают о намерениях некоторых европейских стран передать истребители Украине.

Так, Болгария 23 февраля выразила готовность передать Украине свой парк МиГ-29, что является “вызовом”, как говорится в отчете, поскольку это оставит Болгарию без истребителей для выполнения задач по охране воздушного Поставлены F-16, “до которых как минимум год”.

Согласно одному из документов, по состоянию на февраль российские войска потеряли от 189 500 до 223 тыс. человек, в том числе 43 тыс. военнослужащих погибли в бою. Украина, тем временем, потеряла от 124 500 до 131 тыс. человек, в том числе до 17 500 убитых, говорится в докладе.

Дополнение

Как отмечается, Украина изменила некоторые военные планы из-за "утечки" секретных документов Пентагона, которые обнаружили в течение последних недель.

Некоторые из документов, которые официальные лица США, как указано, "считают аутентичными", разоблачают масштабы прослушивания США ключевых союзников, включая Южную Корею, Израиль и Украину.

Другие показывают степень проникновения США в российское министерство обороны и российскую частную военную компанию "вагнера", в основном через перехваченные коммуникации и человеческие источники, которые, вероятно, теперь находятся в опасности.

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