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Нетаньяху: правительство Израиля не принимало никаких решений о поставках летальных вооружений Киеву

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. Правительство Израиля не принимало никаких решений о поставках летального оружия Украине и продолжает оказывать только гуманитарную помощь. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя утечку секретных документов Пентагона, передает УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не принимал никаких решений о поставках летального оружия в Украину и продолжает оказывать только гуманитарную помощь.

Ранее, в американских СМИ сообщали об утечке документов Пентагона, которые показали, что Израиль может рассмотреть сценарии,где согласится на поставку летального оружия Украине под давлением США.

Дополнение

Нетаньяху добавил, что не знает, как может быть урегулирован конфликт в Украине и есть ли вообще способ его решения, но отметил, что сделает "все возможное" для достижения мира.

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