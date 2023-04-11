Нетаньяху: правительство Израиля не принимало никаких решений о поставках летальных вооружений Киеву

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В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не принимал никаких решений о поставках летального оружия в Украину и продолжает оказывать только гуманитарную помощь.

Ранее, в американских СМИ сообщали об утечке документов Пентагона, которые показали, что Израиль может рассмотреть сценарии,где согласится на поставку летального оружия Украине под давлением США.

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Нетаньяху добавил, что не знает, как может быть урегулирован конфликт в Украине и есть ли вообще способ его решения, но отметил, что сделает "все возможное" для достижения мира.

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