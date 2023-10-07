Нетаньяху незабаром поговорить з президентом США Байденом - CNN
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Очікується, що найближчим часом президент США Джо Байден і прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху поговорять. Про це повідомляють численні офіційні особи, знайомі з цим питанням, передає УНН із посиланням на CNN.
Деталі
Радник США з національної безпеки Джейк Салліван спілкувався зі своїм ізраїльським колегою щодо ситуації в Ізраїлі, заявив високопоставлений чиновник адміністрації Байдена. Чиновники Ради національної безпеки всіх рівнів також звертаються до своїх колег.
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Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Вашингтон подбає про те, щоб Ізраїль мав те, що йому потрібно для захисту.
Доповнення
7 жовтня рано-вранці велика кількість бойовиків ХАМАС проникла на територію Ізраїлю, як повідомляється, імовірно, узявши під свій контроль кілька громад на півдні Ізраїлю.
Центр і південь Ізраїлю з ранку 7 жовтня перебувають під сильним ракетним обстрілом на тлі тривалої та широкомасштабної атаки. З сектора Газа випущено понад 2200 ракет.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у зверненні до ізраїльтян на тлі атаки з сектора Газа на Ізраїль заявив, що країна перебуває "у стані війни".
В Ізраїлі загинули щонайменше 22 людей. Ізраїльський 12 канал повідомляє, що в Ізраїлі поранено щонайменше 280 осіб, 30 з них у тяжкому стані. Є повідомлення про те, що в секторі Газа зараз є ізраїльські заручники.
Палестинські ЗМІ повідомляють, що кількість загиблих у Газі досягла чотирьох людей.
Для українців в Ізраїлі випустило рекомендації посольство України.