США забезпечать Ізраїлю усе необхідне для самооборони - Пентагон

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"Я уважно стежу за розвитком подій в Ізраїлі. Наша відданість праву Ізраїля захищатися залишається непохитною, і я висловлюю свої співчуття сім’ям тих, хто загинув у цьому жахливому нападі на цивільне населення. Найближчими днями Міністерство оборони працюватиме над тим, щоб Ізраїль мав усе необхідне для самооборони та захисту цивільних осіб від невибіркового насильства та тероризму", - заявив Остін.

Доповнення

7 жовтня рано-вранці велика кількість бойовиків ХАМАС проникла на територію Ізраїлю, як повідомляється, імовірно, узявши під свій контроль кілька громад на півдні Ізраїлю.

Центр і південь Ізраїлю з ранку 7 жовтня перебувають під сильним ракетним обстрілом на тлі тривалої та широкомасштабної атаки. З сектора Газа випущено понад 2200 ракет.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у зверненні до ізраїльтян на тлі атаки з сектора Газа на Ізраїль заявив, що країна перебуває "у стані війни".

В Ізраїлі загинули щонайменше 22 людей. Ізраїльський 12 канал повідомляє, що в Ізраїлі поранено щонайменше 280 осіб, 30 з них у тяжкому стані. Є повідомлення про те, що в секторі Газа зараз є ізраїльські заручники.

Палестинські ЗМІ повідомляють, що кількість загиблих у Газі досягла чотирьох людей.

Для українців в Ізраїлі випустило рекомендації посольство України.