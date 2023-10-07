Нетаньяху вскоре поговорит с президентом США Байденом - CNN
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Ожидается, что в ближайшее время президент США Джо Байден и премьер-министр Биньямин Нетаньяху поговорят. Об этом сообщают многочисленные официальные лица, знакомые с этим вопросом, передает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил со своим израильским коллегой о ситуации в Израиле, сказал высокопоставленный чиновник администрации Байдена. Чиновники Совета национальной безопасности всех уровней также обращаются к своим коллегам.
Ранее
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон позаботится о том, чтобы у Израиля было то, что ему нужно для защиты.
Дополнение
7 октября рано утром большое количество боевиков ХАМАС проникло на территорию Израиля, как сообщается, предположительно, взяв под свой контроль несколько громад на юге Израиля.
Центр и юг Израиля с утра 7 октября находятся под сильным ракетным обстрелом на фоне длительной и широкомасштабной атаки. Из сектора Газа выпущено более 2200 ракет.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в обращении к израильтянам на фоне атаки из Сектора Газа на Израиль заявил, что страна находится "в состоянии войны".
В Израиле погибли по меньшей мере 22 человека. Израильский 12 канал сообщает, что в Израиле ранены по меньшей мере 280 человек, 30 из них в тяжелом состоянии. Есть сообщения о том, что в Секторе Газа сейчас есть израильские заложники.
Палестинские СМИ сообщают, что число погибших в Газе достигло четырех человек.
Для украинцев в Израиле выпустило рекомендации посольство Украины.