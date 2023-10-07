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Нетаньяху вскоре поговорит с президентом США Байденом - CNN

Нетаньяху вскоре поговорит с президентом США Байденом - CNN

Киев • УНН

 • 621984 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Ожидается, что в ближайшее время президент США Джо Байден и премьер-министр Биньямин Нетаньяху поговорят. Об этом сообщают многочисленные официальные лица, знакомые с этим вопросом, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил со своим израильским коллегой о ситуации в Израиле, сказал высокопоставленный чиновник администрации Байдена. Чиновники Совета национальной безопасности всех уровней также обращаются к своим коллегам.

Ранее

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон позаботится о том, чтобы у Израиля было то, что ему нужно для защиты.

Дополнение

7 октября рано утром большое количество боевиков ХАМАС проникло на территорию Израиля, как сообщается, предположительно, взяв под свой контроль несколько громад на юге Израиля.

Центр и юг Израиля с утра 7 октября находятся под сильным ракетным обстрелом на фоне длительной и широкомасштабной атаки. Из сектора Газа выпущено более 2200 ракет.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в обращении к израильтянам на фоне атаки из Сектора Газа на Израиль заявил, что страна находится "в состоянии войны".

В Израиле погибли по меньшей мере 22 человека. Израильский 12 канал сообщает, что в Израиле ранены по меньшей мере 280 человек, 30 из них в тяжелом состоянии. Есть сообщения о том, что в Секторе Газа сейчас есть израильские заложники.

Палестинские СМИ сообщают, что число погибших в Газе достигло четырех человек.

Для украинцев в Израиле выпустило рекомендации посольство Украины.

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