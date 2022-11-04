Нетаньягу розпочав переговори щодо формування уряду

Деталі

Згідно з останніми офіційними результатами виборів, опублікованими в четвер увечері, партія Нетаньягу "Лікуд" отримала 32 місця у 120-містному парламенті Ізраїлю, Кнесеті.

Це у поєднанні з 18 місцями для двох ультраортодоксальних єврейських партій і 14 місцями для альянсу під назвою "Релігійний сіонізм" дає правому блоку, який підтримує Нетаньягу, 64 місця.

Центристський блок виконуючого обов'язки прем'єр-міністра Яіра Лапіда отримав 51 місце.

Повернувшись до влади після 14 місяців опозиції, 73-річний Нетаньягу вже доручив своєму близькому союзнику Яріву Левіну розпочати переговори з "Релігійним сіонізмом" про портфелі.

Бецалель Смотрич із "Релігійного сіонізму" публічно заявив, що хоче стати міністром оборони.

Доповнення

Результати виборів прийшли на тлі різкого зростання насильства між Ізраїлем та палестинцями.

Армія Ізраїлю заявила, що рано вранці в п'ятницю її винищувачі завдали удару по заводу з виробництва ракет у заблокованому секторі Газа у відповідь на кілька ракет.

У четвер четверо палестинців, у тому числі нападник, були вбиті ізраїльськими військами в анексованому східному Єрусалимі та на окупованому Західному березі.