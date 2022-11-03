Ізраїльські сили вбили чотирьох палестинців у Єрусалимі

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Міністерство заявило, що двох інших загиблих було застрелено військовими під час рейдів на Західному березі.

За словами місцевих жителів, посилюючи репресії, ізраїльські командоси здійснили наліт на місто Дженін на півночі Західного берега, вбивши бойовика «Ісламського джихаду» у м'ясній лавці.

Міністерство охорони здоров'я заявило, що ще одного палестинця, було вбито в Дженіні і ще четверо поранено. Ізраїльські військові підтвердили, що їхні сили діяли у місті, але не дали жодних коментарів та не підтвердили факт загибелі двох людей.

Вночі ізраїльські сили здійснили наліт на Бейт-Дуку, внаслідок якого було поранено офіцера ізраїльської армії.

Палестинці закидали солдатів камінням та пляшками із запальною сумішшю, які у відповідь застосували засоби для розгону заворушень та бойовий вогонь, повідомили в армії. За даними міністерства, загинув 45-річний палестинець.

Ізраїльська поліція повідомила, що у Старому місті Єрусалима палестинець завдав ножового поранення офіцеру під час обшуку. Поліцейські застрелили нападника, повідомила поліція, назвавши його мешканцем Східного Єрусалиму.

Медики заявили, що один офіцер отримав кульове поранення, яке ізраїльські ЗМІ назвали результатом випадкової стрілянини. Інцидент стався недалеко від Аль-Акси, великої мечеті та символу палестинського націоналізму.

Додамо

Насильство на територіях, де палестинці прагнуть державності, різко зросло в останні місяці після того, як Ізраїль розпочав жорсткі заходи у відповідь на серію смертоносних вуличних нападів у його містах.

Ситуація з безпекою була одним із факторів, які сприяли перемозі ультраправих на виборах в Ізраїлі у вівторок, які дозволили консервативному колишньому прем'єр-міністру Біньяміну Нетаньяху повернутися до влади.