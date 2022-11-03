Израильские силы убили четырех палестинцев в Иерусалиме

Детали

Министерство заявило, что двое других погибших были застрелены военными во время рейдов на Западном берегу.

По словам местных жителей, усиливая репрессии, израильские коммандосы совершили налет на город Дженин на севере Западного берега, убив боевика «Исламского джихада» в мясной лавке.

Министерство здравоохранения заявило, что еще один палестинец, был убит в Дженине и еще четверо ранены. Израильские военные подтвердили, что их силы действовали в городе, но не дали комментариев и не подтвердили факт гибели двух человек.

Ночью израильские силы совершили налет на Бейт-Дуку, в результате которого был ранен офицер израильской армии.

Палестинцы забросали солдат камнями и бутылками с зажигательной смесью, которые в ответ применили средства для разгона беспорядков и боевой огонь, сообщили в армии. По данным министерства, погиб 45-летний палестинец.

Израильская полиция сообщила, что в Старом городе Иерусалима палестинец нанес ножевое ранение офицеру во время обыска. Полицейские застрелили нападающего, сообщила полиция, назвав его жителем Восточного Иерусалима.

Медики заявили, что один офицер получил пулевое ранение, которое израильские СМИ назвали результатом случайной стрельбы. Инцидент произошел недалеко от Аль-Аксы, большой мечети и символа палестинского национализма.

Добавим

Насилие на территориях, где палестинцы стремятся к государственности, резко возросло в последние месяцы после того, как Израиль предпринял жесткие меры в ответ на серию смертоносных уличных нападений в его городах.

Ситуация с безопасностью была одним из факторов, способствовавших победе ультраправых на выборах в Израиле во вторник, позволивших консервативному бывшему премьер-министру Биньямину Нетаньяху вернуться к власти.