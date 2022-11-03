Израильские силы убили четырех палестинцев в Иерусалиме

ukru
14 марта, 19:57 • 54000 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 94266 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 100996 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 132804 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 134948 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 111459 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 105326 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 91578 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111178 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136518 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Соглашение о полезных ископаемых с США: Зеленский рассказал о последовательности действий

Соглашение о полезных ископаемых с США: Зеленский рассказал о последовательности действий

14 марта, 17:27 • 19791 просмотра
Зеленский о Курской операции: "Она свою задачу выполнила"

Зеленский о Курской операции: "Она свою задачу выполнила"

14 марта, 17:29 • 35263 просмотра
Канада увеличивает взносы в Фонд поддержки энергетики Украины до более 40 млн евро: на что пойдут деньги

Канада увеличивает взносы в Фонд поддержки энергетики Украины до более 40 млн евро: на что пойдут деньги

14 марта, 17:50 • 19858 просмотра
Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

14 марта, 20:56 • 22952 просмотра
Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

23:36 • 26344 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 231733 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 262145 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 199613 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 204929 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 240162 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 53982 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 98573 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 117754 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 120192 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 127612 просмотра
Актуальное
Израильские силы убили четырех палестинцев в Иерусалиме

Израильские силы убили четырех палестинцев в Иерусалиме

Киев • УНН

 • 204857 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Израильские силы убили четырех палестинцев на оккупированном Западном берегу и в Иерусалиме в четверг, сообщило министерство здравоохранения Палестины, в том числе боевика «Исламского джихада» и человека, обвиненного полицией в нанесении ножевых ранений, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Министерство заявило, что двое других погибших были застрелены военными во время рейдов на Западном берегу.

По словам местных жителей, усиливая репрессии, израильские коммандосы совершили налет на город Дженин на севере Западного берега, убив боевика «Исламского джихада» в мясной лавке.

Министерство здравоохранения заявило, что еще один палестинец, был убит в Дженине и еще четверо ранены. Израильские военные подтвердили, что их силы действовали в городе, но не дали комментариев и не подтвердили факт гибели двух человек.

Ночью израильские силы совершили налет на Бейт-Дуку, в результате которого был ранен офицер израильской армии.

Палестинцы забросали солдат камнями и бутылками с зажигательной смесью, которые в ответ применили средства для разгона беспорядков и боевой огонь, сообщили в армии. По данным министерства, погиб 45-летний палестинец.

Израильская полиция сообщила, что в Старом городе Иерусалима палестинец нанес ножевое ранение офицеру во время обыска. Полицейские застрелили нападающего, сообщила полиция, назвав его жителем Восточного Иерусалима.

Медики заявили, что один офицер получил пулевое ранение, которое израильские СМИ назвали результатом случайной стрельбы. Инцидент произошел недалеко от Аль-Аксы, большой мечети и символа палестинского национализма.

Добавим

Насилие на территориях, где палестинцы стремятся к государственности, резко возросло в последние месяцы после того, как Израиль предпринял жесткие меры в ответ на серию смертоносных уличных нападений в его городах.

Ситуация с безопасностью была одним из факторов, способствовавших победе ультраправых на выборах в Израиле во вторник, позволивших консервативному бывшему премьер-министру Биньямину Нетаньяху вернуться к власти.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы