Нетаньяху начал переговоры по формированию правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Биньямин Нетаньяху в пятницу начал переговоры со своими ультраортодоксальными и ультраправыми союзниками о формировании правительства, передает УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Согласно последним официальным результатам выборов, опубликованным в четверг вечером, партия Нетаньяху "Ликуд" получила 32 места в 120-местном парламенте Израиля, Кнессете.
Это в сочетании с 18 местами для двух ультраортодоксальных еврейских партий и 14 местами для альянса под названием "Религиозный сионизм" дает правому блоку, поддерживающему Нетаньяху, 64 места.
Центристский блок исполняющего обязанности премьер-министра Яира Лапида получил 51 место.
Вернувшись к власти после 14 месяцев оппозиции, 73-летний Нетаньяху уже поручил своему близкому союзнику Яриву Левину начать переговоры с "Религиозным сионизмом" о портфелях.
Бецалель Смотрич с "Религиозного сионизма" публично заявил, что хочет стать министром обороны.
Дополнение
Результаты выборов пришли на фоне резкого роста насилия между Израилем и палестинцами.
Армия Израиля заявила, что ранним утром в пятницу ее истребители нанесли удар по заводу по производству ракет в заблокированном секторе Газа в ответ на несколько ракет.
В четверг четверо палестинцев, в том числе нападавший, были убиты израильскими войсками в аннексированном восточном Иерусалиме и на оккупированном Западном берегу.