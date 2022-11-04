Нетаньяху начал переговоры по формированию правительства

Детали

Согласно последним официальным результатам выборов, опубликованным в четверг вечером, партия Нетаньяху "Ликуд" получила 32 места в 120-местном парламенте Израиля, Кнессете.

Это в сочетании с 18 местами для двух ультраортодоксальных еврейских партий и 14 местами для альянса под названием "Религиозный сионизм" дает правому блоку, поддерживающему Нетаньяху, 64 места.

Центристский блок исполняющего обязанности премьер-министра Яира Лапида получил 51 место.

Вернувшись к власти после 14 месяцев оппозиции, 73-летний Нетаньяху уже поручил своему близкому союзнику Яриву Левину начать переговоры с "Религиозным сионизмом" о портфелях.

Бецалель Смотрич с "Религиозного сионизма" публично заявил, что хочет стать министром обороны.

Дополнение

Результаты выборов пришли на фоне резкого роста насилия между Израилем и палестинцами.

Армия Израиля заявила, что ранним утром в пятницу ее истребители нанесли удар по заводу по производству ракет в заблокированном секторе Газа в ответ на несколько ракет.

В четверг четверо палестинцев, в том числе нападавший, были убиты израильскими войсками в аннексированном восточном Иерусалиме и на оккупированном Западном берегу.